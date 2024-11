L’amministrazione di Faenza, portando avanti la sua volontà di valorizzare e promuovere i mercati cittadini, con l’avvicinarsi delle festività ha deciso di lanciare la shopper del Mercato di Faenza.

L’iniziativa ha una doppia finalità. Da un lato promuovere e rafforzare la conoscenza del Mercato di Faenza. Dall’altro contribuire il più possibile all’eliminazione delle buste usa e getta dai mercati cittadini, sostituendole con più resistenti, e soprattutto riutilizzabili, shopper in cotone.

Un’iniziativa che fa bene ai mercati della città e all’ambiente.

Le shopper verranno consegnate ai titolari dei posteggi dei mercati cittadini di Faenza, i quali potranno donarle liberamente ai propri clienti.

I mercati cittadini sono un riferimento sociale e culturale delle municipalità, strumento chiave di sviluppo della rigenerazione urbana e di stili di vita sostenibile. Faenza può contare su un mercato cittadino, alimentare e non, nel centro storico, in tre piazze centralissime. Si tratta di un valore aggiunto per la città e per gli operatori commerciali che porta centinaia di persone a visitare il cuore di Faenza e che indirettamente contribuisce a rafforzare anche le attività del centro. In particolare il Mercato di Faenza, per la frequenza di svolgimento e per la sua centralità, ha caratteristiche uniche nel suo genere in tutta Italia.

L’impegno dell’amministrazione nel raccontare e valorizzare questa peculiarità ha portato, tra i vari “output”, alla nascita del sito web del Mercato di Faenza (mercatofaenza.it) e alla creazione di un canale Telegram dedicato agli operatori del mercato, grazie al quale questi ultimi possono ricevere comunicazioni e aggiornamenti tempestivi da parte dell’amministrazione, consultabili comodamente dallo smartphone.

“Gli ambulanti – spiega il vicesindaco Andrea Fabbri – sono una componente imprenditoriale importante del nostro centro storico, anch’essa fortemente penalizzata dagli eventi di questi due anni. Per questo abbiamo pensato ad un’altra azione per sostenere i nostri mercati cittadini e fare conoscere i commercianti che da sempre li animano”.

“Le shopper riutilizzabili – dichiarano i direttori delle associazioni faentine Confesercenti, Chiara Venturi, e Confcommercio, Francesco Carugati – sono uno strumento sostenibile che ha l’obiettivo di sensibilizzare la clientela ed un’opportunità di consolidare il progetto di valorizzazione del mercato cittadino che in questi anni ha visto diverse azioni. Dalla ristrutturazione al sito dedicato, passando per gli eventi come il Mercato in festa che si terrà domenica e che inaugurerà gli appuntamenti domenicali prenatalizi. Gli operatori su area pubblica hanno apprezzato anche in passato l’utilizzo delle Shopper come gadget alla clientela e come strumento, attraverso la veicolazione del logo, di promozione identitaria del mercato, che è una componente fondamentale dell’offerta commerciale del centro storico”.