Domani, venerdì 6 dicembre, alle ore 11 presso la Sala gialla della residenza municipale di Faenza la lista civica l’Altra Faenza e l’omonima associazione che la supporta annunciano ufficialmente il proprio sostegno alla lista Emilia-Romagna CORAGGIOSA, ecologista progressista, che si presenterà alla prossime elezioni regionali .

L’Altra Faenza afferma: <<Riconosciamo le priorità, dalla questione del lavoro e della solidarietà sociale, alla tutela dell’ambiente, dall’assistenza sociale e sanitaria al principio della giustizia sociale, nelle PROPOSTE CORAGGIOSE presentate dalla Lista regionale: dal “Patto Per il Clima”, al diritto alla casa con un nuovo piano regionale, dalla lotta al precariato per un lavoro dignitoso, al piano per una mobilità sostenibile rafforzando la rete del trasporto pubblico efficiente per i pendolari e gratuito per i giovani, alle proposte per rendere effettivo il consumo di suolo zero>>.

Si illustreranno le motivazioni della adesione e i contenuti con i quali s’intende contribuire all’elaborazione programmatica della lista regionale CORAGGIOSA con Edward Jan Necki (consigliere comunale de L’Altra Faenza) e Silvia Prodi (attuale consigliere regionale).