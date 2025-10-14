È disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video “L’Altra Alluvione – la tragedia di Traversara.”, un documentario, un mediometraggio, distribuito da 35mm produzioni srl di Torino, per la regia di Aris Alpi

“E’ il 19 settembre 2024. A seguito di un prolungato sormonto arginale della durata di quasi dieci ore, l’argine collassa attorno alle ore 12 nel centro del paese di Traversara. I residenti, intrappolati all’interno delle loro case, vengono salvati dagli elicotteri di Vigili del Fuoco e Aeronautica Militare, in una operazione di emergenza mai vista in questo territorio.

Già attorno alle 3, l’acqua aveva iniziato a invadere le strade del paese, lasciando molte abitazioni senza corrente elettrica: ‘Ho suonato le campane per dare l’allarme’ – racconta nel documentario Don Giovanni Samorì, parroco di Traversara. Angelo Ravagli, volontario molto noto in paese, trascorre tutta la notte ad evacuare gli anziani ‘Ci sono stati momenti in cui anche anche noi stessi ci chiedessimo cosa stessimo facendo. Le persone non volevano abbandonare casa propria. Non è stato facile. Per fortuna che abbiamo insistito’.

Cristina Alboni e suo fratello Maurizio riescono a mettere in salvo gli anziani genitori, mentre un vortice d’acqua, assieme ai detriti, inizia a portare via pezzi di abitazione. Per riuscire a mettersi in salvo, si aggrappano alle grate delle finestre ‘Non sapevamo se ce l’avremmo fatta. Ho chiamato mio figlio che vive in Gran Bretagna, per salutarlo’.

Il 4 ottobre, due settimane dopo, l’argine da poco ripristinato, dopo una piena in montagna, trafila, facendo ripiombare Traversara nella paura. L’acqua invade nuovamente l’abitato, completamente evacuato. I cittadini decidono che è ora di farsi sentire. Il geometra Gianluca Sardelli attiva un’azione civile, fondando un comitato e depositando un esposto alla Procura della Repubblica.

Nel docu-film sono presenti anche le testimonianze dei Vigili del Fuoco che quel giorno misero in salvo i residenti”.

Il documentario sarà ufficialmente presentato al pubblico nella serata di venerdì 24 ottobre. L’appuntamento è all’Hotel Cube di Ravenna, a partire dalle ore 20. L’evento si aprirà con una presentazione del lavoro svolto. Al termine della visione del documentario, della durata di una trentina di minuti, è previsto un momento-intervista ad Aris Alpi e a Gianluca Sardelli. A conclusione della serata saranno possibili interventi e domande da parte del pubblico.