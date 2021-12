Si conclude con un’ottima prestazione la stagione dell’Alpha Tauri che ad Abu Dhabi vede tagliare il traguardo in quarta posizione a Yuki Tsunoda, miglior risultato di quest’anno, e in quinta piazza a Pierre Gasly. Un bel risultato che purtroppo non permette di raggiungere l’Alpine al quinto posto ma pone la parola fine ad un’ottima stagione da parte della scuderia faentina. L’Alpha Tauri chiude la stagione al sesto posto con ben 142 punti raccolti nel corso delle gare, miglior punteggio realizzato nella storia Toro Rosso – Alpha Tauri. Il punto più alto della stagione rimane il terzo posto di Gasly in Azerbaigian.

Pierre Gasly è il nono pilota del campionato, con 110 punti. Il francese si mette alle spalle anche il duplice Campione del Mondo Fernando Alonso e il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Per Yuki Tsunoda, oggi protagonista anche di un bel duello in pista con la Ferrari, la stagione del debutto si conclude con 32 punti, quattordicesima posizione.

Per l’Alpha Tauri la giornata si è conclusa con la festa in casa Red Bull.

“Sono felicissimo, un risultato incredibile per chiudere la stagione” ha dichiarato Tsunoda. “Penso che questo fine settimana, nel complesso, sia andato davvero bene, non mi aspettavo un passo gara così competitivo, ma alla fine è stata una giornata grandiosa. È incredibile chiudere la stagione a questo livello, è stato un lungo viaggio durante il quale ho costruito la mia fiducia ed è bello iniziare la off-season con questo bel risultato. Congratulazioni a Max: è stata una dura battaglia per tutta la stagione e penso che abbia meritato il titolo. Voglio ringraziarlo per aver regalato questa gioia alla Honda, permettendo loro di celebrare al meglio il loro ultimo anno in F1”.

“Sono davvero felice del quinto posto di oggi, è il modo migliore per chiudere quest’anno” ha aggiunto Pierre Gasly. È stata una stagione incredibile, la migliore per il nostro team degli ultimi 15 anni: abbiamo segnato molti punti e ci sono stati tanti bei momenti. Penso che abbiamo ottenuto buone performance in questa stagione, durante la quale ci siamo concentrati su noi stessi in ogni singolo evento. Sono davvero contento per Max: siamo cresciuti correndo insieme, sapevamo che un giorno sarebbe diventato campione del mondo e quel giorno è arrivato, titolo meritato. Sono felice anche per la Honda, che è riuscita a conquistare il titolo in questo loro ultimo anno in F1 dopo tutto il duro lavoro”.

Non mancano i complimenti a Max Verstappen e alla Red Bull. A farli è il Team Principal Franz Tost: “Che incredibile finale qui ad Abu Dhabi. Congratulazioni a Max Verstappen, alla Red Bull Racing e alla Honda per aver vinto il titolo mondiale: hanno fatto un lavoro incredibile durante tutto l’anno e Max se lo meritava davvero. Quest’anno è stato il pilota più veloce e la squadra ha fatto un lavoro fantastico.

Siamo felici anche per come è andata la nostra gara, perché oggi abbiamo conquistato un ottimo risultato, il migliore dell’anno, conquistando 22 punti grazie al quarto e quinto posto di Yuki e Pierre, che erano partiti rispettivamente in ottava e dodicesima posizione. Abbiamo diversificato la strategia, con Yuki che ha iniziato la gara sulle medie, mentre Pierre ha montato un nuovo set di gomme dure. Entrambi hanno fatto un primo stint molto intelligente, gestendo molto bene le gomme. Pierre è rimasto bloccato dietro Alonso, altrimenti sarebbe stato più veloce: tuttavia, grazie alla safety car e alle ottime scelte strategiche, il team è riuscito a tagliare il traguardo con entrambi i piloti nella Top 5. Chiudiamo la stagione con 142 punti, il punteggio più alto che abbiamo mai ottenuto nella storia della squadra, a soli 13 punti alle spalle della Alpine. Il team ha fatto un grande passo avanti in tutte le aree e ora sono impaziente per il prossimo anno con – si spera – una nuova auto competitiva per lottare per posizioni di rilievo”.