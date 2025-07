La stagione sportiva 2025/2026 di Olimpia Teodora si apre con una nuova collaborazione: Alma Petroli entra ufficialmente nel gruppo di aziende sostenitrici della squadra ravennate.

La società di Via Baiona, da anni punto di riferimento nella produzione di bitumi stradali, industriali e speciali di alta gamma, ha sottoscritto un accordo biennale che la vedrà al fianco di Olimpia Teodora per le prossime due stagioni.

“È bello incontrare la sensibilità di un’azienda verso il lavoro che svolgiamo per la collettività e per le nostre giovani atlete – commenta il presidente di Olimpia Teodora, Giuseppe Poggi –. Spesso il valore educativo e formativo dello sport viene sottovalutato, ma non da tutti, per fortuna. Ringraziamo Alma Petroli per la fiducia accordata, augurandoci che questa nuova partnership possa essere l’inizio di un percorso condiviso e duraturo. L’obiettivo è avviare un circolo virtuoso, come già accaduto in altre realtà, capace di generare stabilità e crescita”.

“Siamo orgogliosi di sostenere Olimpia Teodora, una realtà che rappresenta al meglio i valori dello sport e del territorio – dichiara Sergio Bovo, Amministratore Delegato di Alma Petroli –. Crediamo nel valore formativo dello sport per le giovani generazioni e vogliamo contribuire concretamente alla crescita della comunità in cui operiamo.”

Il sostegno ad Olimpia Teodora si inserisce in un percorso più ampio che vede Alma Petroli impegnata nel promuovere la parità di accesso allo sport, valorizzando l’impegno di ragazze e ragazzi e sostenendo percorsi educativi inclusivi, capaci di creare opportunità concrete per le nuove generazioni.

L’estate di Olimpia Teodora, oltre alla costruzione della prima squadra che affronterà il campionato di Serie B1, è stata caratterizzata da importanti cambiamenti nel settore giovanile. Il Direttore Tecnico Simone Angelini ha concentrato i propri sforzi sulla qualità del lavoro e sullo sviluppo di nuove collaborazioni con le società sportive del territorio. Tutti i dettagli saranno svelati nelle prossime settimane.