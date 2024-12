L’albero di Natale già “visitato” quattro volte dai ladri: “Di questo passo avrermo perdite per 2 mila euro”

Ladri sotto l’albero a Faenza. Da quando è stato acceso l’albero di Natale in piazza della Libertà, davanti al duomo, sono stati già quattro i furti subiti dall’associazione Christmas Dancing Lights. I ladri, probabilmente qualche giovane intento a compiere una bravata, sono entrati all’interno dell’area delimitata dalla staccionata e hanno rubato peluche, vasi e ghirlande luminose dalla scenografia che circonda l’albero. Oggetti di scarso valore, ma difficilmente riacquistabili, poiché comprati in mercatini specializzati nel corso degli anni. Sommando ogni singola ruberia, poi, si arriva ad una perdita di 300-400 euro. Di questo passo, per il giorno del disallestimento, si rischia di raggiungere una perdita di 1.500-2.000 euro.