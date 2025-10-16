“Se è vero che il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita, è altrettanto certo che, in Africa, per educare un bambino occorre un intero villaggio”.

È con questo motto che il Presidente di Il Terzo Mondo, Charles Tchameni Tchienga ,condivide la riuscita della distribuzione del materiale scolastico ai bambini e alle bambine provenienti da famiglie svantaggiate del Burkina Faso, precisamente del villaggio di Houndé.

L’evento solidale è stato organizzato nell’ambito del progetto di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo “Non c’è futuro senza solidarietà”, a cura dello Sportello del Sorriso di via Grado 30 e dell’ODV Il Terzo Mondo.

Oltre ai familiari dei bambini beneficiari, alle popolazioni e alle autorità amministrative e tradizionali della località di Houndé, alla cerimonia ha partecipato anche il Dott. Brama Traoré, Direttore Provinciale responsabile dell’Azione Umanitaria e della Solidarietà Nazionale della regione di Tuy.

“Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente il volontario collaboratore Kani, per averci orientato verso quella zona povera del paese e per il prezioso supporto nel trasporto del materiale.

Ringrazio infinitamente anche tutti coloro che hanno partecipato con solidarietà e sorriso consegnandoci il materiale e gli indumenti presso appunto lo sportello del sorriso di via Grado 30, rendendo felici così numerosi bambini e bambine meno fortunati del Burkina Faso” ha concluso Tchameni.