Il pane appena sfornato, un buon calice di vino e la possibilità di scoprire con i propri occhi come nascono i due alimenti simbolo della semplicità e della tradizione contadina: a partire dal 19 ottobre, tutti i sabati mattina, l’agriturismo La Sabbiona di Oriolo dei Fichi di Faenza aprirà le proprie porte per accogliere cittadini e turisti con la formula “Pane e vino”.

Dalle ore 10 alle 13 sarà possibile trovare all’arrivo per acquisti d’asporto pane e grissini appena cotti preparati con la farina di farro di propria produzione e pane con farina di grano antico Senatore Cappelli. Chi vorrà approfittare della sosta per un aperitivo rurale troverà anche un bicchiere di buon vino: Centesimino, Famoso, Albana, Sangiovese e le altre produzioni tipiche del territorio.

“Viviamo sempre a cento all’ora con il rischio di perderci quegli ingredienti e quei momenti che danno il vero sapore alla nostra esistenza, perché sono semplici, belli e strettamente connessi alle nostre radici – afferma il titolare de La Sabbiona Mauro Altini – Con questo appuntamento settimanale vogliamo riscoprire il gusto delle cose semplici, quelle sempre presenti sulle tavole di una volta e ancora capaci di trasmetterci il significato profondo della vita di campagna e della convivialità”.

Oltre all’acquisto di pane e grissini in modalità asporto, ci si potrà fermare per una visita in cantina, una degustazione di vini o per approfondire il percorso che porta dal campo di farro al pane grazie al lavoro di un antico molino del territorio al centro di un prezioso progetto di recupero.