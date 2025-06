Si è svolta questa mattina, venerdì 6 giugno, a Ravenna, l’assemblea provinciale di Coldiretti Ravenna. Tema principale i giovani e le prospettive del settore. Nel corso della giornata anche l’inaugurazione del rinnovato centro giovani Valtorto in via Faentina. Coldiretti ha contribuito in maniera attiva alla ristrutturazione del luogo dopo i danni dell’alluvione.