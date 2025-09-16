L’Aero Club di Lugo, con il patrocinio del Comune di Lugo, celebra quest’anno l’anniversario per i suoi 75 anni di fondazione con tre giorni di festa dedicati all’aviazione, alla socialità, alla storia, alla cultura, alla musica e al buon cibo.

Sono trascorsi 75 anni da quel lontano 1950 in cui prese vita – su un campo di fortuna realizzato negli anni ’30, grazie alla determinazione di illustri cittadini lughesi, divenuto poi l’Aeroporto Villa San Martino di Lugo – una scuola di volo che sarebbe diventata una delle più conosciute e stimate in Italia, l’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo.

Siamo quasi al nastro di partenza: alle ore 18:30 di venerdì 19 settembre, verrà inaugurata l’area street food, che darà il via alle celebrazioni per il 75° Anniversario di costituzione dell’associazione lughese, che si concluderanno domenica 21 settembre.

L’ingresso sarà ad offerta libera e l’incasso devoluto in beneficenza alla Fondazione Telethon.

Dalle 21:00 di venerdì 19 sarà dato il via al primo evento, che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera: il dj set curato dall’associazione “Che Sbatta”.

I furgoni dello street food, le bancarelle dei mercatini e gli artisti di strada accoglieranno il pubblico durante l’intero weekend: “Sabato 20 e domenica 21” – precisa Roberto Cicinelli, consulente organizzativo lughese di eventi fieristici che, per l’occasione, ha curato questi settori dell’organizzazione – “saranno presenti in aeroporto, fin da venerdì, una decina di “street food”, i truck opportunamente attrezzati per la ristorazione con cibi provenienti da varie parti d’Italia, accompagnati da birra artigianale. Inoltre, una ventina di bancarelle daranno vita dal sabato a un vero e proprio mercatino di oggettistica, di artigianato e di opere dell’ingegno, che faranno da contorno agli artisti di strada, suddivisi in due categorie, i giocolieri e i musicanti, che terranno le loro esibizioni prima degli spettacoli serali di sabato e domenica.”

Per le ore 10:30 di sabato, nelle sale del circolo dell’Aero Club, è atteso l’arrivo delle autorità civili e militari e i dei rappresentanti della stampa, per un breve briefing illustrativo sulle attività che verranno svolte nel corso dell’Anniversario, cui farà seguito un tour alle strutture aeroportuali interessate e, a seguire, la cerimonia di consegna delle targhe di benemerenza destinate alle persone che hanno contribuito alla crescita dell’associazione lughese dalla sua fondazione.

All’interno del primo hangar, di fianco alla Torre di controllo, saranno presenti sabato e domenica, dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 21:30, le “Sfogline di Massa Lombarda”, popolari rappresentanti dell’enogastronomia locale della Pro Loco di Massa Lombarda, che organizzeranno un intero stand dedicato al buon cibo di Romagna e, in particolare, alla pasta fatta in casa e a regola d’arte.

Durante il weekend saranno visitabili in un vicino hangar due importanti mostre congiunte: la prima organizzata dallo storico Museo “Francesco Baracca” di Lugo, che esporrà preziosi cimeli personali e di famiglia dell’Asso degli assi lughese, e la seconda, a cura dell’Aero Club di Lugo, che presenterà documenti e oggetti dedicati ai 75 anni di storia dell’associazione.

Anche le Associazioni sportive e di volontariato di Lugo e Bagnara per l’intero weekend saranno presenti in aeroporto con i loro rappresentanti. Nella sola giornata di domenica sarà possibile assistere alle esibizioni storiche dei Rioni di Lugo che parteciperanno con sbandieratori, musici e altre iniziative.

Nel corso delle mattinate di sabato e domenica sarà possibile ammirare da vicino i velivoli da addestramento, da turismo e da acrobazia dell’Aero Club, oltre agli elicotteri della Scuola Nazionale Elicotteri “Guido Baracca”, ed effettuare visite guidate alle scuole di volo e alle officine, sia di “ala fissa” che di “ala rotante” e alla sezione dedicata al simulatore di volo professionale di elicottero, divenuto in questi ultimi anni un polo di eccellenza a livello europeo.

Da sottolineare inoltre la possibilità per gli ospiti di effettuare voli promozionali sul territorio con aerei ed elicotteri dell’Aero Club di Lugo.

Un importante spazio sarà dedicato anche all’attività della sezione di aeromodellismo del sodalizio, con l’esposizione di bancarelle di aeromodelli e dimostrazioni pratiche di volo vincolato e radiocomando di modelli ad elica, alianti e turbina.

Alle ore 18:00 di sabato e domenica, Marco “Kira” Cristoferi, giovane ginnasta reduce dai successi della trasmissione televisiva Italia’s Got Talent si esibirà in un numero di ginnastica artistica di alto livello.

Sul piazzale dei velivoli ad ala fissa è stato realizzato il palco della musica, appositamente attrezzato per il concerto benefico dell’Orchestra di fiati “Insieme per gli Altri” di Ancona, composta da una trentina di elementi, che si esibirà dalle ore 21:00 di sabato in “Musiche da Oscar”. La domenica, alla stessa ora è attesa l’esibizione della band “Fuorizona” di Lugo.

Da evidenziare inoltre la partecipazione della Croce Rossa Italiana di Lugo, con a capo Luigi Farina, Presidente del Comitato di Bassa Romagna della Croce Rossa italiana, che unitamente ai propri Volontari ha collaborato nell’organizzazione logistica dell’evento e ha garantito per sabato e domenica la presenza di tre automezzi di servizio della C.R.I.: “Nel corso del weekend – precisa Luigi Farina – saranno esposti in mostra statica: un minibus Fiat Ducato a nove posti per trasporto disabili con elevatore per carrozzina, un’ambulanza modernissima con allestimento Orion Maxima e una vettura Ford Ranger pickup 4×4, donati per mezzo dei fondi raccolti con il contributo di banche e privati, dal Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana; inoltre verrà mostrato un unico mezzo adibito a segreteria mobile allestito di recente e un’ambulanza storica del 1957. Nel corso della manifestazione, sarà presentata anche una tenda pneumatica da esercitazione per le emergenze di primo soccorso, mentre nella giornata di domenica le unità cinofile eseguiranno alcune dimostrazioni, e un clown della C.R.I. allieterà il weekend con le sue pantomime e il trucco dei bambini.”

Anche la Vigilanza Antincendi Boschivi VAB – Onlus Volontari di Protezione Civile, Sezione Provinciale di Ravenna, con sede legale a San Bernardino di Lugo, sarà presente in aeroporto con i propri mezzi di protezione civile: “Durante l’ evento – afferma il Presidente della VAB, Cav. Ignazio Bologna – saremo in campo con un mezzo speciale fuoristrada della John Deere realizzato per tracciati molto impegnativi, un autocarro Renault Turbo attrezzato per spegnimento incendi e per rischi idraulici, una motopompa per eventi alluvionali, capace di gestire 5mila litri di acqua al minuto e un poderoso fuoristrada Toyota Land Cruiser Turbo.”

L’accesso all’aeroporto per gli ospiti è previsto dall’ingresso di via Molinello, nella parte sud del campo, dove è stato allestito un parcheggio interno per disabili, auto, moto e biciclette.