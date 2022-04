Ladro sorpreso a rubare in un camper a Fornace Zarattini. L’episodio è avvenuto sabato mattina, intorno alle 8.30 nel parcheggio di fronte alla Farmacia Comunale di via Giannello. Al momento dell’effrazione, il ladro ha attivato il sistema d’allarme a protezione del veicolo e l’intrusione è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza.

I proprietari del mezzo hanno così potuto allertare le forze dell’ordine. La Polizia si è portata in via Giannello e ha sorpreso l’intruso in possesso di un cellulare prelevato dal camper. L’uomo è quindi stato portato in questura per ulteriori accertamenti.