Ladro in azione in pieno centro a Ravenna. Nella mattinata di venerdì, un uomo si è presentato all’ottica Dragoni, di fronte alla basilica di San Francesco, cercando di rubare due paia di occhiali. La dipendente all’interno del negozio si è però accorta del furto e ha tentato di fermare il ladro. Ne è nata una colluttazione, la donna ha gridato aiuto e alcune persone presenti nella zona hanno chiamato i carabinieri. Una pattuglia è riuscita a raggiungere in breve tempo la zona e a fermare l’uomo, arrestandolo.