Ingente furto di rame portato a segno nella notte appena trascorsa nel cantiere dell’ospedale che si affaccia su via Missiroli. Secondo le prime stime, i ladri dovrebbero essere riusciti ad impossessarsi di un quantitativo di materiale dal valore di 15 mila euro. Sull’episodio sta indagando la Polizia di Stato. Questa mattina, all’interno del cantiere, si sono svolti i rilievi della Scientifica.

In base alle prime ricostruzioni sommarie, sembrerebbe che la banda si sia introdotta all’interno del cantiere sfruttando l’ultimo ingresso dell’area dell’ospedale in via Missiroli, sulla destra. I ladri sono entrati con un camioncino, indispensabile per portar via tutto il rame rubato, quando l’area di lavoro era ormai deserta. Non è ancora chiaro se non siano stati notati da nessuno o se si siano spacciati per operai dello stesso cantiere.