Ladri in via Caltagirone, nella nuova area residenziale sorta lungo via Granarolo , dove alcune auto sono state prese di mira nel tentativo di trovare all’interno qualche oggetto di valore. Colpita anche la vettura di una nostra utente, avvisata da una vicina di casa alle 5 di mattina. L’auto, in sosta in un parcheggio privato ad uso pubblico, è stata ritrovata con il finestrino del passeggero in frantumi. Fortunatamente all’interno non era stato rubato niente, anche se la spesa per ripristinare i danni subiti non sarà di pochi euro. Nel frattempo è stata sporta regolare denuncia alle forze dell’ordine.