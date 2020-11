Ladri in azione nella notte, colpite diverse realtà: razzia da Ale&Gio, bottino da oltre 20 mila euro

Razzia nella notte a Faenza, ladri in azione e diverse realtà imprenditoriali colpite. I danni maggiori sono stati nel punto vendita Ale&Gio in via Firenze, dove per anni ha operato una concessionaria auto. Il negozio dedicato al benessere della persona ha inaugurato un mese fa il nuovo punto vendita, dopo anni di attività in via Tolosano. Nella notte fra lunedì e martedì i ladri hanno fatto visita all’intero complesso al civico numero 3. Nel negozio di Ale&Gio i malviventi sono entrati forzando la porta d’ingresso. Una volta dentro hanno razziato il negozio come se sapessero già quali oggetti rubare e quali lasciare