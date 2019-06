Sono almeno tre le abitazioni svaligiate a Sant’Andrea dai ladri nella notte fra domenica e lunedì. La frazione faentina da venerdì è in festa per la tradizionale sagra. Purtroppo, come ormai si ripete abitualmente a Reda durante la sagra del Buongustaio, anche a Sant’Andrea i ladri hanno aspettato i festeggiamenti per poi assaltare le abitazioni del territorio, approfittando della lunga assenza dei proprietari.

Il copione ormai è quello consolidato: porte e finestre forzate, camere messe a soqquadro, denaro, gioielli e piccoli oggetti di valore rubati. Azioni veloci, allarmi che scattano, ma ladri più veloci di qualsiasi intervento.

La notte precedente ai furti a Sant’Andrea, altri due colpi sono stati commessi nella vicina zona industriale di San Silvestro, in via della Punta e in via Deruta. Colpite due aziende.