Ladri in azione: bottino da oltre 5 mila euro

Ladri in azione in diverse zone di Ravenna negli ultimi giorni stando alle segnalazioni dei vari gruppi WhatsApp, protagonisti di recente di un’aspra polemica con il vicesindaco Eugenio Fusignani in merito al livello di sicurezza e di sicurezza percepita in città.

Seguendo le allerte diffuse in chat, i ladri hanno colpito nel quartiere Alberti, in zona Cilla, in via Stromboli e nell’area di via Maggiore. In alcuni casi si è trattato di furti di poco conto, anche se in via Cilla i proprietari della casa presa di mira hanno rischiato di trovarsi faccia a faccia con i topi d’appartamento al loro ritorno. Il danno maggiore è stato a carico di un residente di San Pancrazio, al quale i ladri hanno rubato una serie di materiali e utensili edili.