“Ciò che più di ogni altra cosa appare inaccettabile rispetto ai furti con spaccata accorsi nella notte tra mercoledì e giovedì scorso a Faenza, è il mancato funzionamento delle telecamere di videosorveglianza.

Di certo abbiamo notizia che da diverse settimane la telecamera installata su Corso Garibaldi non funziona, il server della stazione di Corso Baccarini è fuori uso da oltre un anno” a commentare i furti avvenuti fra via Naviglio e Corso Garibaldi la settimana scorsa è il capogruppo in consiglio comunale Stefano Bertozzi.

“Nella recente risposta alla mia interrogazione sul tema, l’Assessore alla sicurezza ha confermato che tre dei dodici varchi targhe attivi su Faenza sono fuori uso (erano 11 su 44 quelli non funzionanti nel territorio dell’Unione alla data dell’interrogazione – 25/7/2024).

Non abbiamo a disposizione il dato sulle altre telecamere di videosorveglianza non funzionanti, ma sappiamo che ci sono, così come sappiamo che la pluri-inaugurata centrale operativa da 193.919 €, installata a febbraio 2024, non viene ancora utilizzata, anche se in risposta ad altra mia interrogazione del 20/5/2024 è stato dichiarato: “(la centrale – nda).. sarà completamente operativa entro l’estate 2024”.

La centrale è stata cofinanziata al 94,29% dalla Regione Emilia Romagna, l’ente di via Aldo Moro è a conoscenza di come vengono utilizzati i suoi fondi? Che poi sono fondi dei contribuenti” chiede Bertozzi.

“La giustificazione per la mancata manutenzione è: “..gli interventi di ripristino sono in programma e potranno essere effettuati appena le risorse economiche lo consentiranno”.

Vorrei citare alcune cifre: anno 2021 € 3.325.000, anno 2022 € 5.045.000, anno 2023 € 6.000.000, anno 2024 € 5.650.000.

Di cosa si tratta? L’importo delle sanzioni al codice della strada introitate dall’Unione dei Comuni della Romagna Faentina negli ultimi 3 anni (per il 2024 si tratta chiaramente di una previsione).

Le contravvenzione al codice della strada negli ultimi tre anni sono aumentate a consuntivo dell’80% (quasi 3 milioni di € in più) e non ci sono i fondi per ripristinare i varchi targa danneggiati? “Quando le risorse lo consentiranno”….

Installiamo nuovi varchi (8 nell’ultimo mese dice l’assessore) e non ripristiniamo quelli non funzionanti… (almeno 11 in totale…), “quando le risorse lo consentiranno”.

Il 31 gennaio 2024 è stato abbattuto il velox sulla circonvallazione di Faenza, il 21 febbraio è stato ripristinato – tre settimane. Per questo le risorse erano immediatamente disponibili!”

Per l’esponente del centrodestra i problemi però non riguardano solo i dispositivi elettronici: “Nel frattempo vengono svaligiati negozi in centro, nel frattempo viene ritardata la riorganizzazione del Corpo della Polizia Locale che, ricordo, prende spunto da uno studio esterno commissionato nell’anno 2022 (e lautamente pagato) ed inattuato a distanza di due anni: “l’entrata in vigore della riorganizzazione del Corpo sarà oggetto di atto deliberatorio della Giunta dell’Unione della Romagna Faentina” è stata la risposta del 20/6/2024. Due anni e mezzo non sono sufficienti per una delibera di giunta?

Ed in questa situazione chi detiene la delega alla sicurezza della città si offende se vengono avanzate da parte delle forze di opposizione, legittime critiche politiche sul suo operato.

Manca l’attenzione alla gestione corrente, manca una guida politica agli organi tecnici, alcuni ambiti sono totalmente abbandonati a sè stessi, non è possibile trovarsi in questa situazione.

Lascio ai cittadini ogni valutazione.”