Ore d’angoscia per una coppia di Ravenna che sabato mattina, intorno alle 5, si è vista arrivare in casa i ladri. Il tutto è avvenuto mentre la coppia stava dormendo. Al risveglio, la tavernetta dell’abitazione in via Bellucci era completamente a soqquadro. Era stata rubata una bicicletta, vestiti sparsi dappertutto, sparito persino il cane, Mia.

Oltre alla consueta denuncia alle forze dell’ordine, è così scattato un tam-tam che ha coinvolto le chat di vicinato e i gruppi WhatsApp nel disperato tentativo di ritrovare almeno la cagnolina. L’informazione è stata diffusa anche nelle reti di Ravenna Sos Sicurezza.

La condivisione della foto dell’animale è andata a buon fine: Mia è stata riconosciuta da alcune persone appartenenti alla rete e segnalata ai padroni.

La coppia è così riuscita a rintracciare il cane mentre veniva trasportato da un uomo, in bicicletta, non lontano dalla stazione ferroviaria ed ha allertato i Carabinieri. Vedendosi di fronte i proprietari dell’animale rubato, l’uomo ha abbandonato tutto quanto ed è scappato a piedi, fermato poi più tardi dai militari.

Quello di Mia non è stato l’unico furto segnalato nel weekend nelle chat di vicinato. I ladri sono stati segnalati in via Landoni, in più appartamenti, in via Primieri e a Savarna.