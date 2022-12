LaCorelli saluterà il 2022 venerdì 23 dicembre con il Trio Eccentrico, invitato nel cartellone artistico di “Controsensi” per un omaggio alla figura di Pier Paolo Pasolini, in chiusura dell’anno che lo ha visto celebrare come uomo e artista nel centenario della nascita.

Massimo Ghetti al flauto, Alan Selva al clarinetto e Javier Adrian Gonzalez al fagotto saranno protagonisti del concerto intitolato “Prima di ogni altro amore”, in omaggio ai versi dedicati da Pasolini alla madre. Alle musiche, tratte dalle pagine del periodo barocco, si alterneranno i testi interpretati dall’attore Marco Montanari e incentrati su alcuni filoni tematici cari a Pasolini: dall’Amore alla Spiritualità, dall’Italia alla Memoria.

“Prima di ogni altro amore” andrà in scena venerdì 23 dicembre alle ore 21.00 presso il Foyer del Teatro Pedrini di Brisighella.

La produzione è frutto della preziosa sinergia tra LaCorelli e Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Brisighella, AIAM, TUKE SAS e Spazio A.

Biglietteria: Intero 5 €; Ridotto 2 €; Under 6 e disabili ingresso gratuito.