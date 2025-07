Sabato 5 luglio alle 21:15 all’Arena Spada di Brisighella La Corelli presenta “Crepe”, uno spettacolo prodotto da Fucine Zamenhof e scritto da Deanna Morlupi con la regia e l’interpretazione di Federica Bevilacqua, Elena Cupidio, Veronica Drei e Deanna Morlupi.

Luisa, Grazia, Ada e Gloria si incontrano in una sala d’attesa. Sono lì per partecipare a una ricerca sociologica, ma mentre aspettano il loro turno per essere intervistate, qualcosa accade. Una dopo l’altra si raccontano, parlando della propria famiglia, del lavoro, del matrimonio, della maternità. Nel farlo, ognuna cerca di offrire un’immagine di sé che appaia accettabile agli occhi altrui, indossando una maschera che la faccia sentire più sicura. Ma proprio da una crepa nella realtà costruita da ciascuna, emerge qualcosa di inatteso: un’ombra. È la parte più intima, autentica e scomoda di ognuna: ciò che viene nascosto per paura, rabbia, vergogna o per il desiderio di proteggersi da un mondo esterno spesso giudicante. Ma mentre le donne si mantengono ancorate ai propri ruoli sociali, sono proprio le loro ombre a incontrarsi davvero: libere da ruoli e sovrastrutture, riescono a vedersi per ciò che sono, abitando uno spazio comune fatto di fragilità, desideri e verità condivise.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone “Le Radici”, primo capitolo del nuovo Triennio artistico de La Corelli, intitolato “Il viaggio dell’Uomo”: un omaggio all’identità culturale, intesa come fondamento di ogni autentico percorso artistico e umano. Con questo progetto si rinnova il legame con Brisighella, luogo che negli anni si è dimostrato un palcoscenico ideale, capace di accogliere con entusiasmo proposte originali e di qualità, e a cui La Corelli dedica anche quest’anno un cartellone estivo di eventi imperdibili (“Parlami d’amore: quando la radio cantava la vita” domenica 13 luglio; “Carmina Burana” venerdì 25 luglio).

La biglietteria dello spettacolo (posto unico: 5 euro) è operativa all’indirizzo: biglietteria@lacorelli.it.

Con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Brisighella, AIAM e Tuke SAS.