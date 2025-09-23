L’OraSì Basket Ravenna annuncia il ritorno tra i propri partner di Acmar Costruzioni, importante azienda del territorio e già sponsor giallorosso fino al 2015.
L’accordo, di durata triennale, prevede la presenza del marchio sulle sopramaglie indossate dalla squadra durante il riscaldamento e all’interno dei canali di comunicazione ufficiali della società.
Per l’OraSì si tratta di una partnership particolarmente rappresentativa della volontà delle aziende della città, in questo caso di una storica come Acmar, di essere protagoniste al fianco della squadra, sostenere il progetto e tornare a far parte della famiglia giallorossa.