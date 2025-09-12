È stata inaugurata ieri, presso il Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena, un’opera musiva di grande rilievo: una stele raffigurante lo stemma della Polizia di Stato e un arredo dell’area circostante, entrambi realizzati a mosaico dagli studenti dell’Accademia Statale di Belle Arti di Ravenna.

Alla presenza del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, si è tenuta una cerimonia che ha segnato due importanti momenti: l’inaugurazione del corso per Vice Ispettori Tecnici della Polizia di Stato, specializzati nella sicurezza cibernetica, e lo svelamento della stele commemorativa dedicata ai caduti della Polizia di Stato. Presente alla cerimonia anche il Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, Ing. Ernesto Giuseppe Alfieri e la Direttrice Prof.ssa Paola Babini.

La cerimonia è proseguita con la deposizione di una corona di alloro in memoria di coloro che hanno sacrificato la vita per il Paese.

Lungimirante l’iniziativa del direttore del Centro, Stefano Dodaro, che ha coinvolto l’Accademia di Belle Arti di Ravenna affidando la realizzazione dell’opera alla guida del Professore Leonardo Pivi con gli allievi Samuela Guidazzi, Lorenzo Baruzzi e Xia Lingjie.

L’opera ha suscitato notevole interesse da parte tutti i partecipanti tra cui le personalità più note come la giornalista Barbara Carfagna e il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Giovanni Melillo.