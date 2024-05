Una buona notizia per i genitori che lavorano e desiderano far preparare i loro figli alla settimana di rientro dopo le vacanze (e per i ragazzi che non vogliono perdere l’allenamento con lo studio).

Fra martedì 3 e giovedì 5 gennaio – quindi prima del ponte dell’Epifania – l’Accademia degli Studi di piazza Baracca a Ravenna sarà aperta sia al mattino che al pomeriggio, fornendo ai ragazzi presenti (non necessariamente quelli iscritti alla scuola parentale) servizi di doposcuola, lezioni e preparazione, in linea con la filosofia della struttura, che è quella che porta a imparare divertendosi.

Le porte dell’Accademia saranno aperte ai ragazzi che frequentano le scuole elementari e le secondarie di primo grado.