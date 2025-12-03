“A Natale puoi… imparare a ricamare”: un pomeriggio creativo al Garage Sale di Ravenna, il 6 dicembre un nuovo workshop di ricamo con Cose da Femminucce

Nell’ambito delle iniziative promosse da Cose da Femminucce, associazione impegnata nella valorizzazione delle arti manuali come ricamo, uncinetto e maglia, arriva un nuovo appuntamento dedicato alla creatività. Sabato 6 dicembre, all’interno del Garage Sale ospitato dalle Artificerie Almagià, si terrà il workshop “A Natale puoi… imparare a ricamare”, un’occasione speciale per scoprire o riscoprire il ricamo in un’atmosfera calda e festosa.

L’incontro è in programma dalle 15:00 alle 17:00 in via dell’Almagià 2, a Ravenna, e si inserisce nelle attività del Garage Sale, che per l’intera giornata proporrà anche un mercatino ricco di creazioni artigianali: l’occasione ideale per trovare regali di Natale unici e fatti a mano.

Il workshop è aperto a tutte e tutti e permetterà di realizzare un piccolo telaio ricamato, perfetto da appendere all’albero o da donare durante le feste. Accompagnati dalle volontarie dell’associazione Cose da Femminucce, i partecipanti impareranno punti base e tecniche semplici ma efficaci, con la possibilità di portare a casa una creazione davvero personale.

La quota di partecipazione è di € 25 e comprende tutti i materiali necessari, dal telaio ai fili da ricamo, per consentire a chiunque di lavorare in autonomia e senza doversi procurare nulla.

Partecipare al laboratorio significa anche regalarsi un momento di benessere e lentezza, sperimentando il valore del “fare insieme” e il piacere della creatività condivisa in un ambiente sereno e conviviale.

Per informazioni e iscrizioni: cosedafemminucce@gmail.com

Instagram: @cosedafemminucce