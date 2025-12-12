Lunedì 15 dicembre 2025 si chiudono le selezioni per partecipare a “Editor Lab: la casa delle storie” laboratorio di editing per aspiranti scrittori.

“Se hai un manoscritto nel cassetto, non perdere questa occasione: potresti essere selezionato per partecipare a questo innovativo laboratorio che ti permetterà di lavorare con un vero editor e presentare a fine corso il tuo testo agli editori. Per chiunque si diletti con l’arte dello scrivere, è un sogno che si realizza, il ponte ideale tra chi ha già un testo pronto (o un progetto di romanzo) e il mondo dell’editoria, meta a volte troppo sognata e mai raggiunta”.

Il laboratorio vedrà la partecipazione di Francesca Montuschi, editor freelance specializzata nello scovare i talenti da valorizzare per portarli alla luce. Assieme a lei, sarà possibile per 4 soli studenti, lavorare sul proprio testo e migliorarlo in vista della presentazione dei manoscritti migliori agli editori.

Il laboratorio si svolgerà a Faenza, a cura di Music Academy APS, che da una decina di anni organizza corsi di scrittura creativa in collaborazione con Cristiano Cavina e che ha visto negli ultimi tempi, fra i frequentatori, anche Carlo Bertocchi, selezionato per il Premio Campiello 2020 con “Mezza Luce Mezzo buio, Quasi adulti” edito da TerraRossa edizioni.

Il nuovo laboratorio pensato e diretto da Francesca Montuschi mira proprio a questo: lavorare sui singoli manoscritti in modo puntuale per “lucidarli” e tirare fuori da ogni studente il meglio di sé. Non quindi un “normale” laboratorio di scrittura creativa, ma un lavoro con un editor professionale sui singoli testi, così come succede in ogni casa editrice che si rispetti. Perché scrivere un romanzo non significa solamente mettere sulla carta la propria idea, ma limarla di continuo con l’aiuto di figure professionali esterne che indirizzano il lavoro e scovano ogni più piccola lacuna.

Le selezioni sono gratuite e non implicano alcun obbligo di iscrizione successiva al laboratorio. Tutto il materiale ricevuto verrà esaminato: i 4 selezionati saranno invitati a iscriversi a Editor Lab: la casa delle storie. Le lezioni dei laboratorio partiranno a gennaio 2026.

Il laboratorio prevede lezioni di gruppo e individuali e la presentazione a editori (se il materiale elaborato durante il laboratorio sarà giudicato idoneo). Non ci sono limiti di età e nessuna preparazione minima richiesta: solo la voglia di provarci.

Per maggiori informazioni contattare Music Academy APS inviando una mail a info@musicacademy.it

Francesca Montuschi dopo la Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne si dedica all’insegnamento Universitario. Poi i casi della vita, la indirizzano verso il settore della moda, dove per quasi vent’anni rimane come responsabile commerciale. Nel frattempo studia, senza mai fermarsi, e frequenta corsi di scrittura (inclusa la Scuola Holden), di sceneggiatura, di editoria e di editing, insieme a figure di riferimento nell’ambiente dei libri. Inizia così a lavorare su manoscritti inediti, sia di esordienti, che di autori affermati. Da alcuni anni si dedica a tempo pieno alla professione di editor freelance e agente letterario di autori esordienti e non (tra cui Cristiano Cavina).