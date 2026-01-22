Sono in programma otto incontri aperti a tutte e tutti. Per sperimentare la gioia di cantare insieme.

Mercoledì 4 febbraio dalle 20.30 alle 22.30 primo appuntamento del laboratorio di canto collettivo guidato da Paola Sabbatani alla Casa del Teatro di Faenza.

Il percorso, intitolato Ma se tu mi canti, mai morirò…, è articolato in otto incontri settimanali, ha un costo di 100 euro ed è aperto a ogni persona interessata, anche senza esperienza.

«Questo laboratorio è pensato per chi non ha cantato mai ma avrebbe tanto voluto e anche per chi ha già cantato e sa che ogni volta che si canta insieme, che ci si mette in gioco, poi si sperimenta uno stare bene, uno stare meglio…» spiega Paola Sabbatani «In questo breve percorso ci divertiremo con giochi ritmici e tecniche vocali, esplorando il potere del canto come strumento di comunicazione e relazione. Impareremo anche alcuni canti, di vari paesi, e li eseguiremo in armonizzazione a più voci».

Contenuti del laboratorio: lavoro per una consapevolezza del respiro, risuonatori e timbri, giochi ritmici e di tecnica vocale, piccole improvvisazioni guidate, apprendimento di canti della tradizione popolare del mondo, con partiture polifoniche.

È consigliato indossare abiti molto comodi.

Sarà possibile iscriversi al termine del primo incontro, mercoledì 4 febbraio 2026.

Paola Sabbatani Cantante, compositrice e autrice. Dal 1990 al 2002 è parte del Teatro Due Mondi, impegnata in tour nazionali ed internazionali. Collabora con diversi attori, registi e istituzioni teatrali componendo e curando musiche di scena e formazione al canto. Tiene corsi e seminari presso varie realtà, tra cui l’Università di Ferrara e la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Nel 2006 dà vita a un progetto con brani originali con musicisti di formazione jazz tra cui Stefano e Patrizio Fariselli, con i quali realizza il cd Vite andate. Nel 2007 è finalista al Premio Lumezia, sezione autore. Nello stesso anno crea con il contrabbassista Roberto Bartoli Non posso riposare, concerto-spettacolo di riproposizione di canti di lotta, di lavoro e d’amore, da cui il cd/dvd omonimo considerato dal quotidiano “la Repubblica” uno degli eventi musicali più importanti del 2007. Nel 2009 realizza, in duo con Roberto Bartoli, la colonna sonora del documentario Quando l’anarchia verrà – Cento anni di movimento per la trasmissione RAI La Storia siamo noi. Nel 2022 pubblica il cd di brani originali Libertà e malinconia.

La Casa del Teatro si trova in via Oberdan 7/a a Faenza.