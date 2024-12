Gli anziani ospiti della Casa residenza Galla Placidia di Ravenna sono stati i destinatari del Programma di Volontariato Globale di Bunge spa, la multinazionale specializzata nella produzione di semi oleosi con sede a Ravenna.

Nei mesi di ottobre e novembre un nutrito gruppo di dipendenti di Bunge ha fatto visita alla Cra ravennate per organizzare 4 laboratori di cucina.

“La collaborazione con Bunge è per noi di Asscor e Solco (enti gestori della Cra Galla Placidia) qualcosa di molto importante perché ci dà un’ulteriore occasione di aprire le nostre strutture alla comunità – sottolinea Loredana Miceli, presidente di Asscor -.”

Durante i 4 laboratori, dipendenti Bunge e anziani ospiti hanno preparato insieme zuccherini romagnoli, fave dei morti, piadina e tagliatelle. “La presenza affettuosa e discreta dei lavoratori e delle lavoratrici di Bunge e il loro mettersi in gioco e in ascolto dei numerosi anziani partecipanti hanno contribuito a creare momenti molto piacevoli – conclude Miceli -. Oltre al valore sociale e di relazione le attività svolte durante i laboratori hanno prodotto stimoli sensoriali, cognitivi e motori, molto importanti per i nostri ospiti”.