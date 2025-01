Laboratori creativi per bambini e adulti a M’ama Interni +

Laboratori dove si insegna ai bambini a realizzare giocattoli, astucci, foulard e tanto altro. M’ama interni, a Faenza, in corso Garibaldi, realtà dedicata all’arredamento di design, da tempo organizza il sabato pomeriggio laboratori creativi per bambini. Durante la settimana, dopo l’orario di chiusura, anche per adulti. I prossimi saranno dedicati alla stampa tridimensionale. Sono attività pensate per tutti, non occorrono particolari abilità. Solitamente sono incontri di un pomeriggio, ma possono essere organizzati persino su più giornate. Anche in quel caso, si può comunque partecipare ugualmente ad un solo incontro. Ad ogni evento, i partecipanti entrano in contatto con personalità diverse del territorio, andando così a conoscere, giocando, realtà e professionisti presenti in città o provenienti da altre zone.