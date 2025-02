In occasione della giornata nazionale sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili che si celebra ogni anno il 16 febbraio, anche molte scuole della rete ‘Scuole che promuovono salute’ aderiscono all’iniziativa . In questa occasione, su richiesta dell’Istituto Comprensivo Darsena di Ravenna, il Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Sanità ha organizzato , in collaborazione con le insegnanti e in particolare le docenti Carlotta Dragoni e Silvia Ricci Lucchi, alcuni laboratori didattici per circa 400 bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I grado dell’Istituto, realizzati nella giornata del 13 febbraio 2025 presso la palestra del plesso “Montanari” in via Aquileia, 31 a Ravenna

Sono stati organizzati giochi per sensibilizzare i ragazzi ed aumentare le loro conoscenze sui temi della sostenibilità e del riciclo e nello stesso tempo di far fare loro movimento attivamente e aumentare l’attenzione : alcuni giochi infatti potrebbero essere riproposti come ‘pause attive’ durante le giornate scolastiche. In particolare, i laboratori sono stati pensati per approfondire i temi della sostenibilità alimentare e mobilità sostenibile, raccolta differenziata, riciclo e riuso di abiti. L’attività di costruzione di lanterne con materiale riciclato è stata anche un modo per coinvolgere le famiglie: infatti, le lanterne saranno utilizzate simbolicamente nella giornata del 16 febbraio per “spegnere la luce” a casa.