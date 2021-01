Teatro, rap e musica, organizzazione di eventi, grafica e serigrafia, danza hip hop: hanno preso il via i laboratori artistici del centro giovani Cisim a Lido Adriano, realizzati grazie al prezioso contributo dell’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna.

Nonostante il difficile momento i laboratori, dedicati a bambini e bambine, ragazze e ragazzi dai 7 ai 17 anni, hanno suscitato un largo interesse in tutto il territorio comunale, dalla città al forese. Attualmente sono 47 gli iscritti ai laboratori, che, nel pieno rispetto delle normative vigenti anti Covid-19, si svolgono a numero chiuso.

È ancora possibile iscriversi alla nuova sessione del laboratorio “grafica e serigrafia”, in partenza a febbraio e a quello di “danza hip hop” che, svolgendosi in modalità online, non prevede alcun limite di partecipanti. Per il primo la base di partenza sarà la realizzazione di un logo, un disegno o un collage da incidere, in seguito, su un telaio serigrafico costruito dai corsisti. Nel secondo invece verranno realizzate dall’insegnante otto lezioni, che saranno inviate settimanalmente ai partecipanti. Ogni video farà poi parte di una coreografia digitale che sarà creata al termine del laboratorio.

I laboratori proposti da “Il lato oscuro della costa” sono gratuiti, a carico dei partecipanti è richiesto il costo della tessera associativa per le coperture assicurative.

Per informazioni è possibile contattare il centro Cisim al numero 389 6697082 o scrivere all’indirizzo email cisim.lidoadriano@gmail.com.