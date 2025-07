Salvaguardare gli alberi a Ravenna, in particolare a Lido di Savio. Con un’interrogazione Alberto Ferrero (FdI) chiede alla Regione di intervenire per salvaguardare le decine di pini ancora presenti.

“A Ravenna ormai da tempo si sta assistendo ad una vera e propria strage di alberi, spesso di dimensioni imponenti e sani. Questo a danno non solo del decoro urbano, ma anche dell’ambiente – spiega il consigliere. – Anche di recente si è proceduto al taglio di molti alberi, ultimo esempio è quanto avvenuto a Lido di Savio, dove il 17 luglio sono stati tagliati 10 pini nel viale principale della località. Questo è solo l’ultimo atto di un confronto iniziato l’anno scorso e che ha portato anche alla raccolta di circa 2000 firme per bloccare il progetto voluto dall’amministrazione. Infatti i 10 alberi abbattuti rappresentano solo l’inizio, il progetto prevederebbe il taglio di circa 60 pini. Gli alberi tagliati – continua – non presentavano particolari criticità, ma al contrario rappresentavano una ricchezza, abbellivano il viale principale Lido di Savio e garantivano ombra e refrigerio”.

Alla luce di quanto descritto, Ferrero chiede alla Giunta se intende intervenire per salvaguardare le decine di pini ancora presenti ed “emanare delle linee guida per evitare che piani di riqualificazione non si trasformino in nuove stragi di alberi”.