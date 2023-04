Seconda giornata di Bella Romagna. Le cucine in Piazza Kennedy sono tornate protagoniste venerdì in sinergia con la fiera mercato di Bell’Italia in Piazza del Popolo. Alle 18 un nuovo incontro di approfondimento legato alle tradizioni romangole. Dopo la pasta ripiena affrontata giovedì, venerdì è stato il turno della zuppa inglese, le sue storie e le sue molteplici varianti.