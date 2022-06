Non solo Sardegna. Anche nelle campagne della Romagna, più esattamente in provincia di Forlì-Cesena, c’è da alcuni giorni un’invasione di cavallette.

Colpite specialmente le vallate dei fiumi Bidente e Savio, dove le aziende agricole denunciano danni alle colture di grano, foraggi e ortaggi. Gli insetti sono voracissimi e stanno depredando dalle coltivazioni ai piccoli orti privati. Secondo gli esperti, il proliferare delle cavallette è dovuto alle eccezionali e favorevoli condizioni per la loro riproduzione: temperature torride e gran secco, con il terreno che si crepa, luogo perfetto per la deposizione delle uova. Sarebbe necessaria la costante aratura dei terreni per scongiurare la loro proliferazione, ma questo non è possibile per la presenza delle colture ancora da raccogliere. Il picco dell’invasione dovrebbe ormai essere vicino e, sempre secondo gli esperti, ci vorrà poco meno di un mese perché il fenomeno si esaurisca naturalmente.