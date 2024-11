Si e’ conclusa due giorni fa la tournee che la Young Musicians European Orchestra ha effettuato in Vietnam a Ho Chi Minh City, l’antica Saigon.

L’Orchestra e’ ritornata in Asia dopo due anni la fortunata esperienza del 2022 che aveva portato per la prima volta una Orchestra Italiana in Vietnam sotto la guida del Maestro Paolo Olmi.

Quest’anno le attivita’ musicali svolte per una decina di giorni facevano parte di un progetto speciale del Cidim-Comitato Italiano Nazionale Musica- e del Ministero della Cultura con lo scopo di diffondere la Musica e i giovani interpreti italiani.

Ci sono quindi state una serie di Masterclass tenute al Conservatorio di Saigon dal Maestro Paolo Olmi e da giovanissimi docenti della Ymeo quali Francesco Manco, Giovanni Inglese, Roberto Sorgato, Daniele Negrini, Francesco Checchini, Dylan Baraldi che sono stati accolti con grande interesse ed entusiasmo.

Particolarmente significativa la lezione concerto tenuta da Paolo Olmi presso la Università di Saigon con circa 200 presenze tra allievi e docenti mentre applauditissimo e’ stato il Concerto di Musiche Italiane nel quale la Young Musicians European Orchestra ha suonato insieme alla Orchestra dell’Opera di Saigon e a strumentisti di altre orchestre giovanili italiane sotto la direzione del Maestro Matteo Parmeggiani.

Al termine per parecchi minuti gli studenti vietnamiti hanno festeggiato i loro coetanei italiani con scambio di selfie, indirizzi mail e tante foto di gruppo.

Il Console Generale d’Italia Enrico Padula, che ha fortemente voluto e sostenuto la presenza della Musica Italiana in Vietnam , ha ricevuto i complimenti e i ringraziamenti delle Autorita’ Vietnamite insieme alla richiesta di una iniziativa ancora piu’ ambiziosa: l’allestimento di una intera Opera Lirica Italiana per la prima volta in Vietnam.