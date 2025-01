La “Vongola Romagnola” diventa marchio registrato nell’Unione europea. Il marchio collettivo territoriale dei Consorzi di Gestione Molluschi di Ravenna e Rimini ha ottenuto il certificato di registrazione dell’European Union intellectual property office (Euipo) nei giorni scorsi.

Un’attestazione importante che non solo tutela il marchio e il suo carattere distintivo, ma contribuisce anche a costruire e consolidare l’identità del prodotto, comunicando inequivocabilmente la provenienza delle vongole e la tipicità legata alle tradizioni marinare romagnole.

Il marchio vede l’adesione delle cooperative dei pescatori associate a Legacoop Romagna, unite dall’obiettivo di valorizzare il prodotto delle marinerie della costa romagnola. Le barche autorizzate alla pesca della vongola sono 36 nel compartimento di Rimini e 18 in quello di Ravenna (che comprende anche Cesenatico). La pesca si svolge per circa 10 mesi all’anno: i pescatori escono in mare tre o quattro volte alla settimana e lavorano per sbarcare fino ad un massimo di 400 kg di prodotto al giorno.

La pesca, svolta naturalmente nel rispetto dei cicli biologici, consente di portare oltre 2mila tonnellate di vongole sulle tavole di consumatori e pubblici esercizi.

Le “poveracce”, parte integrante della tradizione marinara, sono una risorsa ittica di grande valore economico per le cooperative e per il nostro territorio.

La vongola romagnola – sana e ricca di preziosi nutrienti – è uno dei prodotti “a miglio zero” che Legacoop Romagna intende valorizzare e fare conoscere sempre meglio, insieme alla storia e al lavoro delle cooperative di pescatori associate, anche attraverso la collaborazione con tutte le associazioni degli albergatori e dei ristoratori della costa, per rafforzare la promozione dell’offerta turistica, attraverso un prodotto fortemente “made in Romagna”.