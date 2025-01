Giovedì 9 gennaio 2025, alle 18:30, al Foyer del Teatro Pedrini (Via Naldi 2), si terrà la presentazione del libro “La Voliera senza reti”, un incontro tra i disegni di Omar Galliani e le poesie di Zingonia Zingone.

L’evento è organizzato dal Comune di Brisighella e da Antalya Synergy.

Intervengono: Massimiliano Pederzoli (Sindaco Brisighella), Karen Chiarini (Assessore Cultura Brisighella), Maria Manuela Liverzani (Antalya Synergy), Lamberto Fabbri (Editore).

Zingonia Zingone nasce a Londra nel 1971. È una poetessa, scrittrice e traduttrice italiana, ma ha passato maggior parte della sua infanzia in Costa Rica. Le sue poesie sono infatti principalmente scritte in spagnolo e questo continuo cambiare lingua di scrittura (passando dallo spagnolo all’italiano e viceversa) riflette un po’ il suo costante spostarsi tra Italia e Costa Rica.

Omar Galliani è nato nel 1954 a Montecchio Emilia, si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna ed è professore di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera.

Nel 1979 riceve il Premio Faber Castell alla I Triennale Internazionale del disegno presso la Kunsthalle di Norimberga. Nel 1982 aderisce al movimento Magico Primario e nel 1984 all’Anacronismo, incentrati sul ritorno alla tradizione figurativa italiana per un’arte nel tempo e contemporaneamente fuori di esso. Le sue opere sono presenti alla Biennale di Venezia nel 1982, nel 1984 e nel 1986, nelle Biennali di San Paolo in Brasile ed a Parigi, nei musei d’arte contemporanea in Giappone ed alla Biennale di Bradford 7th British International Print (1982).