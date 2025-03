La vita e la sofferenza della popolazione civile a Gaza raccontate in una mostra diffusa per Ravenna

Gaza distrutta dai bombardamenti. Una mostra fotografica diffusa per la città di Ravenna racconterà, da aprile a giugno (dal 7 aprile al 30 giugno), la vita della popolazione civile oggi sotto i ripetuti attacchi di Israele. Nella serata di lunedì l’ultimo episodio in ordine cronologico, che ha infranto la tregua in atto. Centinaia i morti, molte donne e bambini.

“I Grant You Refuge” il titolo della mostra, “Ti concedo rifugio”, è un progetto composto da un’ottantina di foto, scattate da 6 fotografi palestinesi residenti a Gaza. Raccontano la sofferenza, la morte e il tentativo di resistere all’orrore di questi mesi della popolazione. 30 foto diventeranno dei grandi manifesti affissi per le principali vie di comunicazione di Ravenna. Gli scatti più forti, con le immagini più impattanti, troveranno spazio invece in diverse sale espositive della città. Oggi i media non riescono a raccontare cosa sta realmente avvenendo a Gaza. L’assenza di immagini rischia di generare distacco, superficialità, scarsa percezione dei fatti