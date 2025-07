Due mondi paralleli – quello della cultura e del pensiero critico e quello della navigazione a vela – si incontrano a Ravenna per un evento che unisce testimonianza personale, riflessione collettiva e dialogo umano. L’Associazione culturale Idea di Ravenna e il Circolo Velico Ravennate promuovono insieme una serata speciale che vedrà come protagonisti Tiziana Panella, giornalista e conduttrice televisiva, e Vittorio Emanuele Parsi, professore di Relazioni Internazionali e analista politico di rilievo nazionale. L’appuntamento è per martedì 8 luglio alle ore 19, presso la sede del Circolo Velico Ravennate a Marina di Ravenna. L’incontro, aperto al pubblico, sarà l’occasione per la presentazione del libro “La vita due volte. Storia di come siamo rinati, insieme” (ed. Solferino), scritto a quattro mani dai due ospiti.

L’evento è aperto al pubblico ma è gradita la registrazione di partecipazione sul link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0TYb4EdCOkof4movpCsQQVfG3TVwbmw2JMea8R0R5dDLHBA/viewform?usp=send_form

Un racconto intimo e universale

Il libro nasce da un evento traumatico: il 27 dicembre 2023, il professor Parsi viene colpito da una dissezione dell’aorta che lo costringe a un lungo coma, cui segue una difficile riabilitazione. L’esperienza segna profondamente la vita di entrambi, trasformandola in un percorso di dolore, attesa, amore e rinascita. “La vita due volte” è il racconto sincero e potente di una crisi che diventa occasione di scoperta reciproca e consapevolezza profonda, in cui l’amore si rivela più forte della morte. Una storia intima che Panella e Parsi condividono con il pubblico, con la volontà di dare voce a emozioni spesso taciute: la fragilità, la speranza, la cura, il coraggio. Una testimonianza che, come scrive Massimo Recalcati nella prefazione, mostra come “l’amore possa essere più forte della morte”.

«Siamo orgogliosi che la nostra associazione possa ospitare nuovamente a Ravenna Vittorio Emanuele Parsi, questa volta accompagnato da Tiziana Panella – dichiara Davide Roncuzzi, presidente di Idea di Ravenna –. La presentazione del loro libro sarà un’occasione preziosa per ascoltare dai protagonisti stessi il racconto di un’esperienza drammatica, ma al tempo stesso toccante, ricca di risvolti umani straordinari».

«Il nostro Circolo, pur essendo un’associazione sportiva, promuove spesso iniziative culturali e sociali – aggiunge Matteo Plazzi, presidente del Circolo Velico Ravennate –. Crediamo che offrire momenti di confronto su esperienze che parlano di crescita personale e resilienza arricchisca tutta la comunità».

Tiziana Panella, volto noto della televisione italiana, è giornalista e conduttrice del programma “Tagadà” su La7. Dopo un lungo percorso in Rai e un’esperienza politica come assessore alla cultura della provincia di Caserta, dal 2015 è punto di riferimento dell’informazione e dell’approfondimento giornalistico televisivo.

Vittorio Emanuele Parsi è professore ordinario all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (ASERI). Editorialista per testate come La Stampa, Il Sole 24 Ore e Il Foglio, è anche Capitano di Fregata della riserva della Marina Militare e ha prestato servizio in missioni internazionali.