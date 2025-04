Sono tanti i significati per il territorio di Ravenna racchiusi nella visita di Re Carlo III e della Regina Camilla. Oltre all’aspetto culturale, l’arrivo dei reali del Regno Unito ricade all’interno dell’anniversario per gli 80 anni della Liberazione, avrà importanti ricadute turistiche, ma sarà anche occasione per tornare a parlare dei danni causati dalle alluvioni. Carlo infatti incontrerà diversi imprenditori agricoli più volte colpiti dagli allagamenti dal 2023 ad oggi