Mercoledì 24 dicembre (ore 16.30, ingresso gratuito), al Circolo ARCI (Carrarone Matteucci 31) di Mandriole, I Burattini di Massimiliano Venturi portano in scena Sganapino apprendista contadino.

Imprevisti, buffi fraintendimenti e incontri inaspettati sono gli ingredienti di uno spettacolo che vede protagonista Sganapino, che pavido e ingenuo come vuole la tradizione, decide di interpretare le new economy a modo proprio, ritornando alla terra e ai mestieri di una volta. In maniera leggera e farsesca il pubblico sarà proiettato nel mondo della civiltà contadina, per coglierne interessanti spunti di riflessione sotto il profilo culturale e sociale.

Lo spettacolo rientra all’interno della rassegna Fuori Centro, ideata da I Teatri del Delta: un festival diffuso tra le province di Ravenna e Ferrara, che si pone in continuità con l’esperienza ventennale di Burattini alla Riscossa, destagionalizzandone però il raggio temporale d’azione oltre il periodo estivo