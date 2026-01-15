La rete “La Via Maestra” organizza per sabato 17 gennaio alle 17, in piazza del Popolo a Ravenna, una manifestazione a sostegno dell’Iran in questi drammatici giorni.

“Iran: per la libertà”, è il titolo dell’evento a sostegno del popolo iraniano contro il regime. All’iniziativa aderisce anche la comunità iraniana di Ravenna, che parteciperà con un suo intervento.

In questi giorni, migliaia di ragazzi e ragazze, studenti e studentesse universitarie stanno in piazza a fianco di lavoratrici e lavoratori organizzati che protestano contro il carovita e contro un sistema politico che, da decenni, reprime il dissenso.

È una mobilitazione di popolo, nonviolenta, che è in continuità con il movimento Donna Vita Libertà e reclama un profondo cambiamento di giustizia sociale e democrazia. Siamo con chi resiste, con chi non si piega, con chi rischia tutto per i diritti e la democrazia.

Diciamo no alla repressione del regime, che sta causando migliaia di morti e di arresti. No a ogni intervento imperialista e coloniale. Nessun re del mondo, basta guerre per il petrolio. Basta guerre e bombe “in nome della libertà”.

Il futuro dell’Iran appartiene solo al suo popolo. Al fianco del popolo iraniano, scendiamo in piazza anche a Ravenna, mobilitiamoci per fermare il massacro e per richiedere l’immediata liberazione di tutti i prigionieri politici.