Pochi giorni fa sono iniziate ufficialmente le iniziative per ricordare gli 800 anni dalla morte di san Francesco d’Assisi (1226), che culmineranno nelle celebrazioni del 4 ottobre.

A Faenza la presenza francescana è testimoniata storicamente già durante la vita di Francesco e anche in città saranno organizzate iniziative per riflettere sull’attualità del messaggio del santo, a partire dall’impegno per la pace e per la salvaguardia del creato.

Giovedì 22 gennaio, presso la parrocchia del ss. Crocifisso (Cappuccini), via Canal Grande 57 (sala antica chiesa), si terrà l’incontro “Per-dono per lo tuo amore. La pace e il perdono in Francesco d’Assisi e l’attualità del suo messaggio per noi oggi”, promosso dall’Ordine francescano secolare e inserito nel calendario delle iniziative della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (17-25 gennaio).

Relatore della serata sarà frate Pietro Maranesi, frate cappuccino, esperto di studi francescani e professore di teologia e di francescanesimo ad Assisi e a Roma, autore di numerosi libri che approfondiscono gli scritti e la vita di san Francesco.

Il titolo dell’incontro richiama quello del suo ultimo libro, che prende spunto da un verso del Cantico delle creature per riflettere sul perdono quale unica via per trovare la pace. Una riflessione, quella relativa al messaggio di pace e di dialogo, quanto mai attuale oggi.