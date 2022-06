La vela e l’equitazione per migliorare la qualità di vita dei pazienti oncoematologici | VIDEO

Le sfide terapeutiche dello sport: la vela e l’equitazione. Un pomeriggio di studi dedicato all’umanizzazione delle cure nei percorsi terapeutici per i pazienti once-ematologici martedì pomeriggio al Circolo Velico di Marina di Ravenna. Come sostanzialmente sport e natura possano contribuire a migliorare la qualità di vita durante la malattia. Durante il pomeriggio importanti testimonianze dirette di pazienti e di una realtà come il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, dove nel 2007 fu creata un’Area Giovani diventata punto di riferimento nazionale.