Nel campionato regionale Elite Under 19,una prova di carattere del Faenza di Marco Matulli che vince 3-2 in trasferta a Budrio con il Mezzolara. I gol manfredi di Hoday, Malavolti e Casadio. Resta saldamente primo in classifica davanti a Medicina e Sanpaimola che devono recuperare il match tra di loro. Prossima gara sabato 8 marzo (ore 15) allo stadio “Bruno Neri” contro il Classe.

La Under 19 della Virtus allenata da Alessandro Tosti nelcampionato regionale mette a segno un bel successo 5-4 in trasferta sul campo della Sampierana. Una vittoria firmata da Fiorentini, Visentin, Samorì, Bartoli e autorete. Determinante anche la parata del portiere Fregnani che ha neutralizzato un calcio di rigore sul vantaggio 4-3 dei faentini. Buono l’apporto dei giovani classe 2008. Sabato 8 marzo (ore 15), partita in programma al “Samorini” con il Vecchiazzano.

La Under 17 regionale del Faenza di Arturo Nicolosivince 2-1 a Mezzano grazie alla doppietta di Longo. Domenica 9 marzo (ore 10.30) partita al “San Rocco” contro il Cattolica.

Nel campionato provinciale Under 17 la Virtus di Luigi De Felice si prepara al match del 9 marzo (ore 10.30) a Porto Fuori.

Nel campionato regionale Under 16 la Virtus di Emilio Novelli pareggia 1-1 con l’Imolese nel derby con il gol di Plescia su calcio di punizione ben tirato dopo lo svantaggio iniziale. La squadra biancoverde ha colpito un palo e si è vista negare il raddoppio anche dalla parata del portiere sul tiro a botta sicura di Pompignoli. La prossima gara sarà domenica 9 marzo (ore 10.30) a Cattolica.

L’Under 15 regionale Virtus di Graziano Fantoni stravince 7-0 il match rinviato di pochi giorni con il X Martiri: dopo il primo tempo a reti bianche, a segno Buzzi e Babini con due reti a testa, poi Shehu, Baroncini e Dall’Alpi. Il 9 marzo (ore 10.30) partita con il Mezzano in trasferta.

L’Under 15 provinciale Virtus di Enrico Cavina rinviata la partita con il Borgo Tuliero.

Sabato 8 marzo gara sul campo della Marradese.

Di nuovo in campo le due Under 14 della Virtus con due recuperi.

Nel girone A la squadra di Matteo Negrini è sconfitta 1-7 dal Ravenna, gol manfredo di Schiassi.

Nel girone B la formazione di Luca Dalla Malva vince nettamente 3-0 il recupero del derby con il Russi grazie alle reti, tutte nel secondo tempo, di Bandini, Berti e Albonetti.

Prossimi match il 9 marzo (ore 10.30), rispettivamente con i ravennati della Compagnia dell’Albero e il Faventia.