Nel campionato regionale Elite Under 19, ancora una bella prova del Faenza di Marco Matulli che vince 3-2 con un avversario ostico come la Portuense Etrusca. I gol manfredi di Tommaso Emiliani e doppietta di Riccardo Casadio. Conferma la sua leadership in classifica con nove punti sul Medicina e dieci sul Sanpaimola. Prossimo match il 1 marzo (ore 15) a Budrio con il Mezzolara.

La Under 19della Virtus allenata da Alessandro Tosti nel campionato regionale mette a segno un bel successo 4-3 con l’ostico Stella Rimini. Una vittoria di carattere dopo lo 0-2 iniziale, firmata da Placci, Presicce, Bartoli e Gjordumi. Il 1 marzo, trasferta in casa della Sampierana.

La Under 17 regionale del Faenza di Arturo Nicolosi supera 4-3 la Pianta Forlì, partita sofferta, complicata da errori difensivi, ma vittoria di carattere. Reti manfrede di Radu, doppietta di Longo e Rondhali. Ora un doppio impegno ravvicinato: giovedì 27 febbraio (ore 19) a Russi recupero del match rinviato per maltempo, poi domenica 2 marzo una trasferta a Mezzano.

Nel campionato provinciale Under 17 la Virtus di Luigi De Felice vince 3-2 il derby in trasferta a Borgo Tuliero grazie alle reti di Tassinari, Baroncini e Donati). Prestazione complessivamente positiva contro un avversario ben organizzato soprattutto a livello difensivo.

Prossimo match sabato 1 marzo (ore 15) allo stadio “Bruno Neri” contro la Compagnia dell’Albero.

Successo in trasferta anche campionato regionale l’Under 16 regionale Virtusdi Emilio Novelli che batte 3-1il Felsina grazie ai gol di Fochi, Mordini e Caravita. Partita ben giocata su sintetico. La prossima gara sarà domenica 2 marzo (ore 10.30) allo stadio “Bruno Neri”, derby con l’Imolese.

L’Under 15 regionale Virtus di Graziano Fantoni vince di misura 1-0 in trasferta con il Victoria Rimini grazie alla rete di Buzzi. Il 2 marzo (ore 10.30) partita al “Zucchini” con il X Martiri.

L’Under 15 provinciale Virtus di Enrico Cavina pareggia2-2 il derby con il Faventia.

Partita giocata ad alta intensità da entrambe le squadre. Due volte in vantaggio con Dall’Alpi e Bartoli i biancoverdi sono stati in entrambi i casi raggiunti causa leggerezze difensive.

Sabato 1 marzo (ore 17.30) al campo “Zucchini” ancora un derby, questa volta con il Borgo Tuliero.

Di nuovo in campo le due Under 14 della Virtus: nel girone A la squadra di Matteo Negrini vince2-1 a Mezzano con i gol di Schiassi e Allegri, mentre nel girone B la formazione di Luca Dalla Malva supera 2-1 il Lugo firmato dalle reti di Tini e Albonetti.

Prossimi match, rispettivamente il 1 marzo al campo “Zucchini” (ore 15) con il Savio e il 2 marzo a Bagnacavallo.