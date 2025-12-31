La tradizionale fiaccolata al Capanno di Garibaldi per l’ultimo dell’anno

Torna il tradizionale appuntamento della fiaccolata al Capanno Garibaldi di via Baiona a Ravenna, con il concerto della Banda musicale cittadina di Ravenna. Le fiaccole che illuminano il Capanno Garibaldi sono anticipatrice dei lumini del 9 febbraio, che commemorano l’avventura del 1849. Dopo la caduta della Repubblica, Garibaldi, in fuga da Roma e inseguito dagli austriaci, grazie a una catena umana di patrioti romagnoli trovò rifugio in questa capanna che un secolo dopo avrebbe accolto i partigiani. La Società Conservatrice del Capanno Garibaldi continua ogni anno a trasmettere la memoria di questi eventi.