La Toscana pronta ad investire per migliorare i collegamenti lungo la tratta della Faentina

La Regione Toscana è pronta ad investire per migliorare i collegamenti fra i Comuni lungo la Faentina, nella speranza di ridurre i disagi per i viaggiatori. Il presidente della regione Eugenio Giani ha incontrato il gruppo Ferrovie per tracciare un piano d’azione. Rete Ferroviaria Italiana, dal canto suo, ha già avviato un’analisi del territorio colpito dagli smottamenti, partendo dalla città di Faenza. 35 milioni di euro sono già stati previsti per gli interventi. 14 milioni sono stati messi a disposizioni dalla struttura commissariale. Teoricamente, entro aprile, dovrebbe concludersi la fase di progettazione dei lavori.