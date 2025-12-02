In qualità di capogruppo del gruppo consiliare La Torre Civica, Riccardo Vicari esprime il proprio apprezzamento alla VAB – Vigilanza Antincendi Boschivi Emilia-Romagna per l’organizzazione del primo corso nazionale per operatori di soccorso alluvionale, svoltosi il 25 novembre al Parco Golfera di Lugo.

Vicari rivolge un ringraziamento particolare a Ignazio Bologna, che ha coordinato l’iniziativa con grande impegno, e al consigliere di opposizione Franco Di Cesare, che ha preso parte al corso come allievo, «dimostrando spirito di servizio e disponibilità a mettersi in gioco per la sicurezza della comunità».

Il percorso formativo ha coinvolto 15 volontari provenienti da diverse regioni italiane, articolandosi in lezioni teoriche, prove scritte di valutazione e impegnative esercitazioni pratiche, tra cui immersioni in acque gelide e simulazioni operative in scenari di emergenza idraulica. Al termine, i partecipanti sono stati brevettati, diventando pienamente operativi per interventi di soccorso alluvionale, rafforzando così la rete della protezione civile.

«Questa iniziativa – sottolinea Vicari – rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra volontariato, formazione e istituzioni locali. In un periodo in cui i cambiamenti climatici rendono più frequenti e imprevedibili gli eventi alluvionali, investire nella preparazione tecnica dei volontari è fondamentale».

Il gruppo consiliare La Torre Civica ribadisce il proprio sostegno alle azioni volte a promuovere sicurezza, prevenzione e coesione territoriale, ricordando l’importanza del contributo delle opposizioni per il buon funzionamento della comunità e del tessuto istituzionale.