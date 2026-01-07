La torcia olimpica a Ravenna: tra i tedofori anche l’ex ginnasta Milena Baldassarri

Dopo Faenza e Cervia è passata anche da Ravenna la Fiamma olimpica diretta a Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali. Ad accoglierla, in Darsena, c’era il sole e un piccolo capannello di persone; poi in centro il fulcro dell’evento con tantissimi spettatori, i tamburi e i bambini di alcune scuole primarie. Tra i tedofori c’era anche la ex ginnasta olimpica ravennate Milena Baldassarri. In piazza del Popolo, dove i tedofori hanno acceso un braciere, c’era anche qualche contestatore che chiedeva l’esclusione di Israele da ogni competizione sportiva